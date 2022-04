Calciomercato Juventus, colpo in Portogallo: summit con l’agente

Calciomercato Juventus, colpo dal Portogallo: incontro con l’agente e nuova “sfida” al Milan. Cosa sta succedendo.

L’immeritata sconfitta patita per mano dell’Inter, ha posto quasi sicuramente fine alle residue speranze da parte della Juventus di continuare a cullare il sogno scudetto. L’obiettivo minimo stagionale – il quarto posto – dovrà essere difeso dall’incombere della Roma, distante ora solo cinque lunghezze.

Le manovre per i prossimi colpi da mettere a segno per rinforzare l’organico, però, sono da tempo cominciati. La sensazione è che la “Vecchia Signora” piazzerà almeno un innesto per reparto, provando a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno. Detto e ridetto dei vari Zaniolo, Jorginho, Pogba, Rudiger e Milinkovic Savic, tutti da tempo direttamente o indirettamente attenzionati, è interessante porre l’accento su un un nuovo profilo, con il cui agente è da poco terminato un incontro.

Calciomercato Juventus, incontro con l’agente di Weigl

Secondo quanto riferito da Daniele Longo, infatti, dopo aver incontrato nella giornata di ieri il Milan, l’agente di Weigl avrebbe visto oggi anche i dirigenti della Juventus. L’ex Borussia Dortmund – centrocampista poliedrico in grado di ricoprire svariati ruoli, utilizzabile all’occorrenza anche in difesa – ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni. Il tedesco classe ’95 – che in questa stagione ha collezionato complessivamente 42 presenze, mettendo a referto 3 reti e 5 assist – è legato al club lusitano da un contratto in scadenza nel 2024. Al momento il Milan non sarebbe interessato a Weigl: staremo a vedere se ii sondaggi effettuati dalla Juve porteranno a qualcosa di concreto.