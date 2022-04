Calciomercato Juventus, Zaniolo e altri due colpi: Allegri semina indizi

Calciomercato Juventus, il piano per la prossima stagione ha delle priorità precise: ecco tutti i nomi in lista.

Calciomercato Juventus, da ‘Tuttosport’ si fa il piano per la prossima stagione con i possibili colpi della società bianconera. Si inizia da Zaniolo che è sempre il nome in pole come sostituto di Dybala ma poi ci sono anche un centrocampista e un terzino.

‘Tuttosport’ fa il piano sulla prossima stagione. La Juventus vuole Zaniolo ma insieme all’azzurro Allegri necessita di rinforzi in mediana e anche in difesa. Per quanto concerne il centrocampo filtra sempre un grande interesse per un fuoriclasse del calibro di Pogba e Milinkovic-Savic della Lazio.

Il primo obiettivo sarà cercare di chiudere l’operazione Zaniolo. Il classe 1999 italiano è il prescelto per diventare il nuovo acquisto in ottica bianconera: ideale sia come mentalità ma anche e soprattutto come qualità tecniche. Poi ci sarà lo scoglio per il mediano: Pogba è sempre un nome caldo ma filtra interesse anche per Savic della Lazio, che Lotito potrebbe – clamorosamente – lasciar partire a fine stagione ma la Juventus vorrebbe un regista, che proprio come Pirlo ai tempi, possa giocare palloni agli attaccanti, o alla punta designata, in questo caso Vlahovic. Seguendo queste caratteristiche, Jorginho sarebbe il nome ideale.

Ma d’importanza non certamente inferiore è anche l’acquisto di un terzino. C’è bisogno di un cambio sulle fasce e la Juventus monitora tutti i possibili colpi in Serie A ma anche e soprattutto dall’estero.