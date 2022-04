Juventus, Allegri nell’occhio del ciclone: “Rescissione immediata”

By

Juventus, a due giorni di distanza dalla gara con l’Inter non sembrano essersi placate le voci sulla sconfitta di domenica sera.

L’atmosfera dell’Allianz Stadium e il grande entusiasmo palesato dalla squadra sin dai primi minuti non sono serviti a imporsi su un nemico calcistico storicamente ostile per i bianconeri. Al di là delle rivalità di lunga data, Juventus-Inter rappresentava un’importante crocevia per la stagione di entrambe le squadre.

Da un lato c’era l’Inter, reduce da un momento non proprio brillantissimo e caratterizzato da una serie di pareggi che ha portato i campioni di Italia in carica a perdere terreno e primo posto, facendosi superare da Milan e Napoli.

Dall’altro c’erano invece gli uomini di Max, a detta dei più, bravi a interpretare la gara e in grado di dimostrare a più riprese di voler vincere una partita che avrebbe potuto cambiare non poco le ambizioni stagionali della Vecchia Signora.

In caso di vittoria, complice il pareggio tra Milan e Bologna, la Juventus sarebbe andata a meno cinque punti dal primo posto, più o meno gli stessi che ora “proteggono” Vlahovic e colleghi dall’appropinquarsi delle due romane alle spalle, anch’esse anelanti ad un piazzamento tra le prime quattro.

Juventus, Cassano non ha dubbi su Allegri: “Rescissione immediata”

Al di là delle tante polemiche relative alla gestione di Irrati e alla posizione maturata da Rocchi, in grado di acuire ulteriormente le asperità di una gara sin da subito apparsa come fortemente agonistica, non sono mancate osservazioni e pareri su Massimiliano Allegri.

Da anni ormai accusato da una fetta di opinionisti ed esperti per essere portatore di una visione anacronistica del calcio per il semplice motivo di preferire l’etichetta di risultatista a quella di esteta, sul suo conto si è espresso Antonio Cassano.

Nell’ormai divenuta famosa trasmissione Twitch chiamata BoboTv, l’ex Roma e Real si è così pronunciato. “Ha fallito tutti gli obiettivi e quando parla dice tante bugie perché ha paura di essere esonerato. Al suo posto, dopo essere stato eliminato dalla Champions per mezzo della nona squadra della Liga, sarei andato da Agnelli e avrei immediatamente chiesto di rescindere il contratto”.