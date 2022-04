Ennesima figuraccia e ribaltone in panchina: Juventus “giustiziere”

Ennesima figuraccia e ribaltone in panchina. La squadra di Allegri potrebbe fare da giustiziera nel prossimo turno di campionato

Adesso che le possibilità di rientrare nella corsa allo scudetto sono completamente finite dopo la sconfitta interna e immeritata contro l’Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri è decisamente chiamata a difendere il quarto posto in classifica. C’è la Roma a cinque punti dai bianconeri, un margine che lascia stare tranquilli, a patto che si torni a vincere. E subito.

Nella prossima gara di Serie A la squadra dell’allenatore livornese sarà impegnata sul campo del Cagliari. La truppa di Mazzarri arriva dalla pesantissima sconfitta contro l’Udinese che ha fatto accorciare le altre in classifica. Il margine ancora c’è, ma un’altra figuraccia come quella della Dacia Arena, scrive la Gazzetta dello Sport, non sarebbe perdonata dal presidente isolano Giulini, che potrebbe decidere anche di mandare via Mazzarri e di richiamare Semplici, ancora sotto contratto.

La Juventus giustiziera di Mazzarri

Insomma, qualora la Juventus riuscisse a vincere con un ampi margine, mettendo maggiormente a repentaglio le sicurezze che il Cagliari era riuscito a conquistare con una serie di risultati utili consecutivi, un cambio in panchina non sarebbe del tutto da scartare, con Mazzarri che sarebbe costretto a fare le valigie.

Ovviamente dal proprio canto i bianconeri non penseranno a questo, ma scenderanno in campo per vincere una partita che si potrebbe rivelare determinante per il proseguo della stagione e che potrebbe regalare tre punti pesantissimi nella corsa al quarto posto. Non riuscire a prendersi una qualificazione alla prossima Champions League sarebbe quasi distruttivo per le casse bianconere che, anche per questo aspetto, hanno deciso di prendere Vlahovic a gennaio, sperando di ripagarlo in parte dalle entrate che la massima competizione europea garantisce.