Calciomercato Juventus, Allegri gongola: Pogba ha deciso il suo futuro

Calciomercato Juventus, Allegri adesso può iniziare ad esultare perché per il futuro si avvicina sempre di più l’ipotesi bianconera.

Calciomercato Juventus, Pogba alla Juventus? Da ‘Tuttosport’ fanno il punto sulla situazione del francese e sulla possibilità di vederlo – nuovamente – a Torino l’anno prossimo. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, le possibilità aumentano notevolmente.

Un motivo in più per crederci arriva dall’estero, dato che il centrocampista avrebbe messo in stato d’attesa proprio il Psg, senza dare quindi la conferma del suo passaggio in Francia. Sappiamo infatti che anche i parigini erano molto vicini alla chiusura dell’operazione.

Calciomercato Juventus, Pogba si avvicina | I tifosi sognano

La destinazione parigina però non sembrava essere mal vista dallo stesso giocatore, che ritornando a Parigi darebbe via ad un ritorno – reale – del passato, laddove, appunto, ebbe tutto inizio. Ma adesso il futuro di Pogba sembra ad un bivio perché questo stato d’attesa potrebbe significare che il giocatore non ha ancora scelto e per il suo futuro vuole più sicurezze.

Sicurezze che alla Juventus arriverebbero subito visto che il giocatore non solo sarebbe al centro del progetto ma anche la pedina fondamentale del centrocampo di Allegri, già come, appunto, succedeva in passato. L’addio di Dybala adesso libera il posto per un acquisto importante, che sia proprio il Polpo? Il desiderio numero uno dei tifosi continua ad essere proprio lui. Non ci resta che aspettare ancora qualche mese.