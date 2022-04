Calciomercato Juventus, blitz improvviso: colpo in attacco dalla Premier

Calciomercato Juventus, blitz improvviso e incontri con l’agente già avvenuti. Colpo in attacco dalla Premier League. Le ultime

Tutto dipenderà ovviamente dalla possibilità che la squadra inglese possa fare mercato alla fine della stagione. E qualora tutto si sbloccasse, così come sembra se ci sarà il cambio di proprietà, allora un addio alla fine del campionato sarebbe quasi scontato, visto che da quanto è arrivato in Premier League non ha mai convinto.

E, il sentore che le cosa non vadano per il verso giusto, ce lo ha avuto anche il suo agente, Volker Struth, che secondo quanto riportato dall’express.co.uk, avrebbe già avuto degli incontri in Italia per cercare di trovare una via d’uscita per il suo assistito. Il nome è quello di Timo Werner, attaccante del Chelsea e della Nazionale tedesca, arrivato in maglia Blues dal Lipsia per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, colpaccio in Premier League

E, tra le squadre che sarebbero state prese in considerazione in Italia ci sarebbe anche la Juventus di Allegri. Il sito inglese riporta inoltre di incontri anche con il Milan e pure con l’Atalanta. In poche parole il futuro di Werner in Inghilterra non è certo, così come quello di molti suoi compagni di squadra che stanno cercando di capire l’evolversi della situazione per poi magari trovare un’altra società da abbracciare.

Nell’ottica di un possibile inserimento in attacco, dopo l’addio di Dybala e soprattutto con non ancora la certezza di una permanenza di Alvaro Morata alla Continassa, l’interesse per Werner è da inserire in quelle tante piste che devono poi alla fine tirare fuori il nome di un rinforzo di prim’ordine sulla prima linea. Il tedesco è esploso con il Lipsia prima di andare in Premier League, ma il suo processo d’ambientamento non si è mai del tutto concluso.