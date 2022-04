Calciomercato Juventus, “giallo” Morata: svolta imminente

Calciomercato Juventus, i bianconeri devono trovare un’intesa con l’Atletico Madrid per riscattare il centravanti spagnolo.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per l’affaire Morata. Ora che il caso Dybala è stato chiuso, sarà questo il nodo cruciale da sciogliere in casa dei bianconeri.

La società non ha ancora alcuna certezza in merito, se non una: la volontà di assicurarsi il cartellino dello spagnolo. Il centravanti è legato all’Atletico Madrid fino a giugno 2023 e il club torinese conta ancora di poterlo ottenere ad un prezzo di favore. Ma a patto che la cifra sia nettamente inferiore ai trentacinque milioni fissati per il diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, nei prossimi giorni verrà avviata la trattativa per Morata

Come fa sapere con un tweet il giornalista Romeo Agresti, non c’è però ancora stato alcun contatto tra le due dirigenze. I due club non hanno ancora intavolato le trattative, ma dovrebbe essere questione di giorni. Tra l’Atletico Madrid e la Vecchia Signora corre buon sangue, per cui non raggiungere l’intesa non dovrebbe essere troppo difficile.

#Juventus would like to keep #Morata but at a much lower price than €35m. The two clubs haven’t talked yet, but they will in the coming weeks 🇪🇸⚪️⚫️@goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 6, 2022

Molto probabilmente, anche alla luce di ciò, cercheranno di incontrarsi a metà strada in maniera tale che l’accordo soddisfi entrambe le parti. Difficilmente la Juve mollerà l’osso, visto che in termini di continuità Morata è cresciuto molto nella seconda parte della stagione sotto la guida attenta del tecnico toscano ed ha maturato una buona intesa con Dusan Vlahovic. Senza dimenticare che Allegri lo stima tantissimo e che gradirebbe molto la sua permanenza a Torino.