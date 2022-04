Calciomercato Juventus, Mou lo rivuole subito: super beffa in arrivo

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi più interessanti è anche desiderio dello special one, Mourinho. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, Frattesi è uno dei talenti messosi in mostra proprio nelle ultime stagioni. Come spesso accade dal Sassuolo escono sempre giocatori interessanti e non è un caso che proprio il centrocampista sia già entrato nel giro della nazionale maggiore di Mancini. Adesso il suo futuro potrebbe ripartire proprio da una grande italiana. Oltre ai bianconeri anche e soprattutto la Roma sembra interessata.

Si tratta di un ex, proprio perché Frattesi già in passato vestì la maglia della Roma ma la società giallorossa non esercitò il diritto di recompra con il Sassuolo e adesso vorrebbe ritornare sui propri passi.

Calciomercato Juventus, Mou rivuole Frattesi

Un desiderio numero uno dello special one. Tra la Roma e Davide Frattesi si respira nuovamente aria di nuovo abbraccio dopo l’errore (della precedente gestione) di non esercitare il diritto di recompra proprio nei confronti del Sassuolo per uno dei tanti talenti cresciuti nella società giallorossa. I contatti, adesso, tra Tiago Pinto e Carnevali si sarebbero intensificati nelle ultime ore.

La concorrenza continua a rimanere la stessa: con Inter e Juventus resistenti ma meno forti di prima visto che, proprio in questo momento, la squadra della capitale sarebbe tornata in pole per l’acquisto. La valutazione da 30 milioni per il centrocampista scenderebbe se la Roma, come sembra, dovesse includere delle possibili contropartite tecniche.