Calciomercato Juventus, ha vinto Allegri: incontro e firma

Calciomercato Juventus, le ultime notizie che faranno sicuramente felice Max Allegri: manca sempre meno al rinnovo di contratto.

Dopo aver gettato alle ortiche la possibilità di continuare a cullare il sogno scudetto, la Juventus dovrà ora mantenere alta la concentrazione, per evitare di mettere a repentaglio un quarto posto che garantirebbe comunque l’accesso alla prossima edizione della Champions League, obiettivo minimo stagionale. Intanto, la società è al lavoro per programmare le mosse in vista dell’estate: oltre agli acquisti in cantiere, c’è da perfezionare la questione legata ai tanti rinnovi contrattuali ancora da perfezionare.

A tal proposito, trapelano interessanti novità. Detto e stradetto di Paulo Dybala, al quale – come ammesso candidamente da Maurizio Arrivabene – la società ha deciso di non rinnovare il contratto, restano in ballo le questioni Perin, Cuadrado, Bernardeschi e De Sciglio. Romeo Agresti – giornalista di goal.com – con un post apparso sui propri profili social, ha fornito ragguagli interessanti in merito alla trattativa per il prolungamento dell’ex terzino del Milan, uno dei fedelissimi di Allegri.

Calciomercato Juventus, c’è ottimismo per il rinnovo di De Sciglio

Come riferito da Agresti, infatti, si sarebbe già tenuto un incontro tra la dirigenza della Juventus e l’entourage del calciatore – molto probabilmente venerdì, come evidenziato da Mirko Di Natale – a cui seguirà a stretto giro di posta un altro summit: la sensazione è che tutto lasci presagire ad un accordo risolutore, con la fumata bianca che sembra ipotesi tutt’altro che utopistica. “Se è da 10 anni che lo porto con me, qualcosa vorrà dire” – aveva chiosato Allegri – e ormai la strada sembra essere tracciata: salvo dietrofront improvvisi, dovrebbe essere quello di De Sciglio il primo rinnovo della serie.