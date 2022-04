Calciomercato, addio Juventus per 28 milioni | Vola in Bundesliga

Calciomercato, il Bayern Monaco ha praticamente chiuso per il giovane centrocampista. Pronto il doppio colpo.

Sistemare il centrocampo è una delle priorità dei dirigenti bianconeri. Tra i reparti è probabilmente quello che necessiterà di maggiori interventi in sede di mercato. In estate, come vi abbiamo già detto, sarà “rivoluzione”. Già avviata in realtà a gennaio con l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Per prima cosa toccherà trovare il sostituto di Paulo Dybala, che a fine stagione lascerà Torino dopo sette anni: nelle ultime ore si parla di Raspadori del Sassuolo ma ci sono anche altri nomi in ballo. In ogni caso la Juventus ha già fatto capire di avere le idee chiare a riguardo.

Poi ci si concentrerà sui centrocampisti. Serve maggiore qualità: su questo sono d’accordo tutti, persino Massimiliano Allegri. Ma anche forza fisica ed un primo passo è stato fatto anticipando l’acquisto di Zakaria dal Borussia Monchengladbach, arrivato nell’ultimo mercato invernale insieme all’attaccante serbo. Uno dei profili che il direttore sportivo Cherubini ha “pedinato” con una certa attenzione era quello di Ryan Gravenberch, interessante talento classe 2002 dell’Ajax già con una discreta esperienza internazionale.

Calciomercato, Gravenberch e Mazraoui in Baviera

Utilizziamo l’imperfetto perché il giovane centrocampista olandese a luglio sarà un giocatore del Bayern Monaco. Come riporta il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, i bavaresi hanno praticamente messo a segno il colpo Gravenberch. E non è l’unico: insieme a lui approderà in Baviera anche il terzino destro classe ’97 Noussair Mazraoui, pure lui attenzionato dalla Juventus in passato. Per quanto riguarda il primo, è già pronto un contratto di quattro milioni a stagione, mentre nelle casse dell’Ajax finirebbero circa trenta milioni di euro. Il secondo invece arriverà a parametro zero.