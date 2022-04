Calciomercato Juventus, Agnelli ha detto sì: pronto il colpo da sogno

Calciomercato Juventus, tanti i nomi accostati in queste ore ai bianconeri. E la sensazione è che sarà un’estate movimentata.

Oggi sono volati nomi grossi. E sono sempre più numerose le indiscrezioni sui possibili nuovi acquisti da parte della Juventus, pronta a dare il via ad una vera e propria rivoluzione in estate. Urgono cambiamenti e questa stagione l’ha evidenziato in maniera chiarissima.

La Signora ha l’obbligo di tornare a lottare per lo scudetto. Sì, già dal prossimo anno. Questo è l’obiettivo di Massimiliano Allegri e dei dirigenti bianconeri dopo due stagioni in cui la Juventus non ha mai dato la sensazione di poter competere per il tricolore, seppur provando ad insidiare le due milanesi. Recidere i “rami secchi” e porre le basi per un nuovo ciclo. Che deve avere, per forza di cose, l’ambizione di essere vincente come quello che l’ha preceduto. Non “spese pazze”, dunque, ma acquisti mirati, che siano funzionali al progetto e che soprattutto possano essere “finanziati” dalle uscite. Già, perché sarà fondamentale vendere bene per poter ricostruire. L’operazione Vlahovic, possibile anche grazie agli addii di Ramsey, Bentancur e Kulusevski, è quella a cui fare riferimento.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Arriverà un top”

Da Zaniolo a Milinkovic-Savic, passando per Raspadori e Rudiger: sono tanti i giocatori che in questo momento campeggiano sul taccuino del direttore sportivo Federico Cherubini, che nei prossimi mesi cercherà di rinforzare ogni reparto. La sensazione è che alla fine un calciatore top approderà a Torino, un po’ come è successo a gennaio per il centravanti serbo ex Fiorentina. Tesi confermata anche dal noto giornalista Luca Fausto Momblano, intervenuto durante la diretta Twich del portale Juventibus. “Naturalmente non può essere fatto un grande investimento per ogni reparto – ha spiegato – Ma l’intenzione della Juventus è quella di acquistare un grande giocatore. Ed è arrivato l’ok dall’alto per farlo”.