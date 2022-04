Calciomercato Juventus, ribaltone Rabiot: firma ad una condizione

Calciomercato Juventus, sembra essere cambiata la posizione di Rabiot all’interno dei piani dei bianconeri. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Prima di Juventus-Inter, non poca perplessità si era diffusa tra le fila dei tifosi juventini in seguito alla scelta di Massimiliano Allegri di preferire il francese ex PSG a Zakaria, rientrante dall’infortunio rimediato in casa dell’Empoli.

Lo svizzero è alla fine subentrato per ovviare al sinistro di Manuel Locatelli mentre Adrien si è distinto sin da subito per una partita più che positiva e che l’ha reso sicuramente tra le pedine più appariscenti della sua regione di campo e non solo.

Prelevato a parametro zero dal PSG nel 2019, non ha mai goduto di una posizione felicissima all’ombra della Mole, complici le altissime aspettative con le quali aveva varcato il soglio alpino e uno stipendio a dir poco importante.

Le scelte di Sarri prima e di Pirlo e Allegri poi hanno però dimostrato come il numero 25 sia il classico giocatore apprezzato dagli allenatori, caratterizzato sovente da prestazioni non molto appariscenti ma non per questo poco importante da un punto di vista tattico.

Calciomercato Juventus, rinnovo Rabiot: cifre e condizioni per il “si”

Certo, qualche errore di troppo di Adrien, soprattutto in passato, è arrivato. Giusto però sottolineare come bisogni relazionare il tutto alle difficoltà vissute negli ultimi anni dalla Juventus tutta e, soprattutto, dal reparto di centrocampo della Vecchia Signora, rimasto monco di tante pedine importanti la cui assenza non è stata sempre felicemente ovviata dai nuovi acquisti ponderati dalla dirigenza.

Tornando all’ex PSG, il suo contratto scadrà tra poco più di un anno, a giugno 2023. Come tante altre società italiane e non solo, la Juventus si trova dunque in questo momento in una posizione scomoda e deve cercare di stabilire quanto prima il da farsi.

Il suo stipendio raggiunge attualmente i 7 milioni di euro, una cifra che Cherubini e Arrivabene non intendono assolutamente pareggiare per proseguire il matrimonio. Al contempo sembra esserci la volontà di continuare a garantire al mister livornese un giocatore cui difficilmente ha rinunciato.

Il punto di incontro si potrebbe trovare sulla strada di mezzo, proponendogli un nuovo contratto da 4 milioni di euro annui. Seguiranno aggiornamenti.