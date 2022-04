Calciomercato Juventus, 9 milioni per il dopo Cuadrado: affare già deciso

By

Calciomercato Juventus, nove milioni pronti per l’erede di Cuadrado. Il giocatore arriverebbe dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, il dopo Cuadrado potrebbe arrivare dalla Serie A. Bellanova del Cagliari è il giocatore perfetto per diventare un nuovo laterale bianconero. Nove milioni sono la cifra da pagare per convincere il Cagliari a cederlo.

La Juventus sta studiando le nuove alternative per il futuro. Bellanova è un classe 2000 che ha saputo già ritagliarsi un palcoscenico importante al Cagliari e adesso sarebbe già pronto per un salto di qualità definitivo. Terzino destro classe 2000 verrebbe agevolato anche da un prezzo non così impossibile.

Calciomercato Juventus, nove milioni per Bellanova | Operazione in chiusura

Giovane e già pronto. Bellanova ha tutte le caratteristiche per fare parte dell’organico di Allegri e la Juventus sembra convinta all’acquisto. La trattativa però sembra veicolarlo ad un’unica soluzione, cioè un pagamento di 9 milioni di euro e rimanere al Cagliari un’altra stagione in caso di salvezza.

La Juventus guarda al futuro e pensa già ai colpi assicurati. Uno di questi potrebbe, infatti, essere proprio Bellanova del Cagliari. In attesa soprattutto di capire quale sarà il futuro di Juan Cuadrado in scadenza di contratto in questa stagione e da valutare il rinnovo, che potrebbe arrivare ancora di un altro anno. Staremo a vedere.