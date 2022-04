Calciomercato, Juventus “tradita”: è stato stregato dalla Premier League

Rinforzare la rosa in vista della prossima stagione è la missione principale della dirigenza riguardo il calciomercato della Juventus.

I prossimi mesi si preannunciano davvero bollenti per la squadra bianconera, che sarà rinnovata di fatto in ogni reparto. C’è la necessità di volti nuovi nell’organico della Juventus e la strategia del club dipenderà anche da quel che accadrà nel corso delle prossime settimane. Con Dybala verso l’addio a fine stagione, c’è da capire quale sarà il futuro degli altri quattro elementi che sono in scadenza di contratto, ovvero Perin, De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado.

Se c’è una priorità è senz’altro quella di trovare un grande rinforzo in attacco. Come detto Dybala lascerà la Juve alla fine della stagione attuale per la fine del suo contratto, che non sarà rinnovato. L’erede dell’argentino dovrà essere un nome importante, un calciatore di spessore internazionale che possa far coppia con Vlahovic. E sono davvero tanti i nomi che stanno circolando ormai da tempo.

Calciomercato Juventus, Depay attirato dalle sirene della Premier

Uno di questi è quello di Memphis Depay, destinato a lasciare il Barcellona. L’olandese era approdato a costo zero in Spagna su richiesta di Koeman. Ma ora sulla panchina blaugrana c’è Xavi e l’ex Lione non è un titolare fisso. Come riporta “Super Deporte” non c’è però solo la Juventus sulle sue tracce. Si ipotizza infatti un ritorno dell’attaccante in Premier League, torneo nel quale ha già vestito la maglia dello United. Newcastle, Everton e Arsenal lo hanno messo nel mirino e sono pronte a fare l’offerta giusta. Più complicato invece pensare che possa tornare al Lione, considerato l’alto ingaggio.