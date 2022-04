Calciomercato Juventus, coppia da sogno con DV7: arriva dalla Bundesliga

Calciomercato Juventus, coppia da sogno con Vlahovic: il colpaccio per la prossima stagione arriva direttamente dalla Bundesliga

Coppia da sogno con Vlahovic. Sì, ci sarebbero davvero pochi dubbi su questo. Ma quello che viene fuori, secondo quanto raccolto da tuttojuve.com, è che la società bianconera ormai abbia deciso di intraprendere una strada ben delineata per quanto riguarda gli innesti per la prossima stagione. E, più in generale, per i prossimi anni.

L’arrivo di Vlahovic, ha fatto capire che la società piemontese cerca giovani, importanti, e che possono garantire prestazioni per molto tempo. Anche il fatto che nel mirino, per il dopo Dybala, ci siano Zaniolo e anche Raspadori, è un segnale da leggere sotto questo aspetto. C’è da iniziare un ciclo nuovo, e serve senza dubbio gente che possa garantirlo per molto tempo una volta aperto. Insomma, come detto, sono i govani al centro dell’attenzione. Ma che giovani, oseremmo dire.

Calciomercato Juventus, il colpo dalla Bundesliga

Come detto, il nome nuovo spuntato in queste ore, sarebbe quello dell’attaccante del Bayern Monaco Gnabry. Elemento di enorme qualità che ha un contratto in scadenza nel 2023. Sì, nel mirino ci sarebbe entrato anche lui, anche se parlare di una vera e propria trattativa sarebbe dare un eccessivo peso all’indiscrezione. Si può tranquillamente affermare, però, che la Juve lo monitora con tanto, enorme interesse, e che sarebbe pronta anche a fare un’offerta qualora le strade con il Bayern Monaco si dovessero dividere.

Su Gnabry, però, ci sarebbe anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, a quanto pare, offrirebbe un ingaggio sicuramente maggiore a quello che si potrebbe permettere Cherubini, ma che a differenza della Juventus non garantirebbe una maglia da titolare al calciatore. Insomma, ci sono degli incastri che si potrebbero piazzare al posto giusto. Ma la linea, in tutto questo, ormai sembra decisamente segnata.