Calciomercato Juventus, è arrivata l’apertura per uno dei giocatori più seguiti del nostro campionato e individuato per ovviare all’ormai addio sicuro di Paulo Dybala.

Da quasi un anno a questa parte si parla del rinnovo de “La Joya”, arrivato a Torino nel lontano 2015 e divenuto i questi sette anni uno degli elementi più importanti e rappresentativi della Vecchia Signora, non solo da un punto di vista tattico.

A partire dallo scorso autunno, circa, la situazione contrattuale del 10 è divenuta purtroppo un vero e proprio tabù. Soprattutto a inizio stagione sembravano esserci tutti i presupposti per assistere ad un proseguimento del matrimonio, complice alcune indiscrezioni informali che non poco avevano illuso la piazza tutta.

Da più di due settimane a questa parte è arrivata però la conferma che l’ex Palermo non continuerà la propria avventura professionale all’ombra della Mole Antonelliana. Ciò ha ovviamente suscitato interesse e indiscrezioni circa quelle che potrebbero essere le squadre destinate ad accaparrarsene le prestazioni.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Carnevali su Raspadori: “Li aspetto a braccia aperte”

La vicenda Dybala sta suscitando (e continuerà a farlo) molta attenzione anche relativamente a quella che sarà la questione sostituto. Indipendentemente dall’andamento del campionato, Cherubini e colleghi hanno il must di trovare un nuovo e valido alter-ego a uno dei profili più amati dalla piazza e dagli allenatori passati per Torino in questi sette anni.

Tra i vari monitorati, si segnala sicuramente Giacomo Raspadori del Sassuolo, relativamente al quale si è così espresso l’ad neroverde, Carnevali. Queste le sue parole a “La Gazzetta dello Sport”.

“Personalmente non venderei nessun giocatore anche perché il Sassuolo per fortuna ha la forza economica per tenere tutti i suoi gioielli. Abbiamo da sempre cercato di rispettare le linee guida del nostro patron Squinzi. Siamo soliti investire sui giovani mantenendo un equilibrio tra risultati sportivi ed economici. Il Sassuolo potrebbe non cedere nessuno e allestire una squadra molto competitiva. Ma quando arrivano ricche offerte di stipendio diventa più difficile convincerli a rimanere.

“La Juve ci ha chiesto Raspadori alla fine del mercato estivo del 2021, ma non c’era tempo e alla fine presero Kean. Nell’ultimo periodo non ho più parlato direttamente con la Juve, ma so del loro interessamento. Aspetto la Juve a braccia aperte, ho un ottimo rapporto con la società e i suoi dirigenti ma devono spendere molto se davvero lo vogliono. Si parte da 30 milioni e poi si valuta caso per caso. Tatticamente dico che Giacomo è il giocatore ideale per la Juve: per intelligenza umana e calcistica non mi priverei mai di lui. Il suo posto ideale è quello alle spalle della prima punta ma sa fare anche altru ruoli, ha qualità molto importanti”.