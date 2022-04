Juventus, Allegri detta il mercato: incontro e tre colpi in canna

Juventus, il mister livornese ha le idee chiarissime sulle strategie di mercato da seguire al fine di migliorare la squadra in vista del prossimo anno. Questo il punto della situazione.

Smaltita la delusione per il risultato (ma non la prestazione) contro l’Inter, in casa bianconera c’è necessaria urgenza di risollevarsi e affrontare nel migliore dei modi i prossimi impegni, destinati ad avere un impatto decisivo su quello che sarà l’esito finale del campionato.

Il mese di aprile rappresenterà una discriminante di non poco conto, grazie ai diversi impegni in programma nelle prossime settimane ai quali la compagine di Allegri dovrà approcciare nel migliore dei modi.

Questo a partire dalla gara di domani, sabato 9 aprile, in casa di un Cagliari alla ricerca di punti che diano tranquillità e permettano di allungare il gap sulla regione della retrocessione, distante per i rossoblù solo tre lunghezze.

Il tutto senza dimenticare, ovviamente, di quello che sarà l’incontro di Coppa Italia contro la Fiorentina, programmato per il 22 aprile e dal quale dipenderà la possibilità bianconera di poter concludere la stagione con almeno un trofeo, previa vittoria su una tra Inter e Milan.

Calciomercato Juventus, tre colpi per Allegri: il punto della situazione

Non è però tempo di voli pindarici. Allegri e i suoi uomini devono adesso ragionare step by step, archiviando gli ultimi novanta minuti e concentrandosi di volta in volta su quelli che sono gli impegni in agenda nel futuro prossimo.

Intanto, stando a quanto riferito da Goal.com, il mister livornese avrebbe già dettato le linee guida sul modus operandi da seguire in vista della prossima campagna acquisti. Cherubini e colleghi presteranno molta attenzione sul fronte rinnovi, dove l’unica situazione meno stagnante sembra essere quella di De Sciglio.

Di Perin e Cuadrardo, ambedue anelanti alla permanenza, si parlerà sicuramente nelle prossime settimane mentre nei recenti giorni ci sarebbe stato un importante confronto tra lato tecnico e dirigenziale. Non sono stati fatti dei veri e propri nomi ma si è piuttosto discusso sul calibro e la tipologia di elementi da ricercare.

A partire da un eccelso e intelligente profilo che vada ad ovviare all’addio di Dybala, passando per un terzino sinistro e un centrocampista fisico con spiccate doti offensive, in grado di coadiuvare uno dei reparti apparsi più in difficoltà in questi ultimi anni.