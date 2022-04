Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus | La decisione su Dybala e Bonucci

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: diamo uno sguardo alle scelte di Allegri in vista della gara della Sardegna Arena.

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Cagliari, il monito lanciato da Allegri non è chiaramente passato inosservato: guai a sottovalutare la sfida contro la compagine di Mazzarri, a caccia di punti preziosi per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Le 5 sberle patite contro l’Udinese motiveranno ancor di più Joao Pedro e compagni, che affronteranno una Juve ferita dal bugiardo risultato con cui l’Inter ha espugnato l’Allianz Stadium, al termine di una gara dominata in lungo e in largo dai bianconeri.

Con Morata e De Sciglio squalificato, in attacco spazio a Paulo Dybala: la “Joya” affiancherà Dusan Vlahovic, mentre sulla corsia sinistra agirà Luca Pellegrini, al rientro dalla squalifica. Con Locatelli out, in cabina di regia ci sarà nuovamente Arthur, mentre Chiellini vince il ballottaggio con Bonucci per un posto accanto all’inamovibile De Ligt. Confermatissimi anche Cuadrado e Zakaria: ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot, Pellegrini, Dybala, Vlahovic.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Altare, Lovato, Carboni, Bellanova, Marin, Deiola, Dalbert, Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti.