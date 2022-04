Cagliari-Juventus, Dybala in lacrime: gesto commovente di Vlahovic

Cagliari-Juventus, dopo il goal di Vlahovic, gesto commovente di Paulo Dybala, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Dopo una partita di sofferenza, la Juventus è riuscita a portare a casa tre punti di fondamentale importanza per la propria classifica: le reti di De Ligt e Vlahovic hanno ribaltato l’iniziale svantaggio di Joao Pedro.

Dopo un inizio di gara horror, culminato con goal dei sardi – propiziato da una palla persa di Paulo Dybala – la “Signora in giallo” cresce con il passare dei minuti. Proprio la Joya sale in cattedra nel secondo tempo, servendo a Vlahovic un pallone in verticale sul quale il serbo è molto bravo ad avventarsi, trovando una rete cercata da per tutta la partita. L’abbraccio tra l’argentino e Dv7 è stato commovente, con il vice capitano bianconero che non è riuscito a trattenere tutta la sua emozione. Le immagini parlano chiaro: Dybala in lacrime, con lo stesso Vlahovic che – visibilmente commosso – abbraccia il proprio compagno. Non sono certo partite facili per l’ex Palermo, al quale la società ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022: il cuore del “Picciriddu”, però, sarà sempre e comunque bianconero…