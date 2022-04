Calciomercato Juventus, effetto domino: arriva il “gigante” dalla Capitale

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero prelevare diversi giocatori capitolini nei prossimi mesi. Effetto domino in Serie A imminente.

In questo periodo non si fa altro che parlare di Nicolò Zaniolo, talento classe 1999 della Roma fin qui protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative ma non per questo poco corteggiato da nobili realtà europee.

Come raccontatovi a più riprese, la Roma è disposta a privarsene, a patto di trovare una squadra che assecondi le esigenze economiche di Pinto e che accontenti l’anelito di Nicolò a guadagnare qualcosa in più.

Stando alle ultime, però, il 22 potrebbe essere uno dei diversi giocatori che potrebbero passare dalla soleggiata Capitale alla non meno fascinosa e storica Torino nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, effetto domino e intreccio con Milan e Lazio: arriva Acerbi

La Juve ha infatti bisogno di plurimi miglioramenti, non solo in quella zona offensiva destinata a restare senza Dybala a partire da giugno prossimo. Se trovare il sostituto de “La Joya” rappresenta un’operazione complicata quanto prioritaria, non sono da ignorarsi i discorsi legati al reparto difensivo.

Stando a quanto si legge su “Il Corriere dello Sport“, anche la Vecchia Signora è intenzionata ad accaparrarsi le prestazioni di Francesco Acerbi, attualmente militante nella Lazio, il rapporto con la quale è peggiorato soprattutto durante lo svolgimento di questo campionato.

I biancocelesti sono seriamente intenzionati ad ingaggiare Alessio Romagnoli il prossimo anno, cresciuto nella Primavera della Roma ma da sempre grande tifoso della “prima squadra della Capitale”. Il suo arrivo permetterebbe di risolvere diverse problematiche difensive palesate dall’attuale squadra di Sarri, garantendo allo stesso giocatore la possibilità di riscattarsi dopo le ultime parentesi non proprio brillanti in quel di Milano.

Secondo la suddetta fonte, la coesistenza con Acerbi non è prevista, con l’ex Sassuolo che potrebbe essere ormai agli sgoccioli della sua avventura nel club di Lotito. Oltre alla Juve, anche il Milan è tra le interessate. Post scriptum di non poco conto, il prezzo del cartellino: non più di 7 milioni. Un affare, per tutte le parti in causa.