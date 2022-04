Calciomercato Juventus, Morata “tradisce” ancora: contatto con il suo nuovo club

Calciomercato Juventus, Morata “tradisce” ancora: ci sarebbe stato un contatto con quello che potrebbe essere il suo nuovo club

Il caso Morata non sembra volersi chiudere in breve tempo. Che poi tanto caso, a dire il vero, non lo è: la Juventus vorrebbe continuare ad averlo alle proprie dipendenze ma non vuole assolutamente pagare quei 35 milioni di euro che sarebbero l’accordo con l’Atletico Madrid dopo i due anni di prestito oneroso e i 20 milioni di euro già versati.

Cherubini ha già chiesto lo sconto all’Atletico, ma Simeone non sembra avere nessuna intenzione di concederlo. E allora potrebbe anche “precipitare” tutto, con un riscatto che non ci sarà. Il problema – secondo quanto riportato da El Gol Digital – è anche il fatto che l’Atletico ormai ha deciso di non puntare sull’attaccante spagnolo. E allora, in tutto questo, ci sarebbe forte l’interesse di un club spagnolo, con il quale l’entourage di Morata ha avuto dei contatti, così come anche i Colchoneros, che starebbe annusando il colpo grosso.

Calciomercato Juventus, c’è il Siviglia su Morata

Parliamo del Siviglia di Monchi, che farebbe carte false, a quanto pare, per prendere l’attaccante e regalarlo a Lopetegui. Sarebbe un innesto importante quello dell’attaccante, e sul piatto gli andalusi potrebbero mettere 30 milioni di euro, quelli che la Juve è evidente non ha voglia di investire.

E poi ci sono anche da segnalare che Cherubini ha in mente di rinnovare tutto il pacchetto avanzato, prendere non solo Zaniolo ma anche Raspadori. In poche parole, il futuro di Morata in bianconero dipenderà dalle decisioni che verranno prese dall’Atletico per il proprio cartellino. Massimo 25 milioni – e forse già sono tanti – oppure un addio è scritto.