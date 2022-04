Calciomercato Juventus, accordo e firma: clausola da un miliardo!

Calciomercato Juventus, accordo e firma: ormai manca pochissimo per l’annuncio ufficiale. Clausola rescissoria da un miliardo

Le carte saranno pronte molto presto. E allora tutte le voci di un possibile interessamento andranno a farsi benedire con Cherubini che sarà costretto a muoversi, è evidente, verso altre direzioni. La notizia è data da Fabrizio Romano, che svela qual è il piano del Barcellona per mettere la parola fine alla telenovela che, per poco tempo c’è da dirlo, ha visto come protagonista il forte difensore centrale Araujo. Che avendo un contratto in scadenza, era entrato nel mirino della società bianconera.

Anche perché, a quanto pare, pure dietro Allegri avrà bisogno di innesti importanti. Sono ancora da definire molte situazioni, tra le quali anche quelle di Chiellini e di Bonucci, con il primo che sembra ormai davvero a un passo dall’appendere le scarpette al chiodo e con il secondo che ancora non conosce il proprio futuro. Ma, qualora rimanesse, un rinforzo dietro serve. Ecco perché era spuntato fuori il nome di Araujo.

Calciomercato Juventus, accordo e firma

Ma non se ne farà nulla: l’accordo è stato trovato fino al 2026 e la clausola rescissoria sarà di un miliardo di euro. La stessa di Pedri e la stessa che dovrebbe vedere coinvolto anche Gavi, l’altro gioiellino del quale Xavi non si vuole privare per nulla al mondo. Laporta sta facendo uno sforzo economico importante per accontentare il proprio tecnico. E anche sulla questione Dembele sembra vicino un accordo. Insomma, il nuovo tecnico che ha preso il posto di Koeman ha scombussolato anche i piani di Cherubini che sperava di riuscire a fare qualche colpo, senza spenderci più di tanto, dalla società spagnola.

Ma non sarà così, ormai gli accordi sembrano essere stati trovati e si attende la ratifica ufficiale della questione.