Calciomercato Juventus, 30 milioni per il sì: parte la trattativa

Giorni sempre caldi per il calciomercato di una Juventus che nel corso della prossima estate sembra intenzionata a cambiare diverse pedine della rosa.

Ci sono senz’altro delle priorità di mercato per quanto riguarda Massimiliano Allegri, che necessita di rinforzi per riportare i bianconeri al top. Ogni reparto subirà dei ritocchi e molto dipenderà anche dall’esito dei rinnovi dei calciatori in scadenza. Escluso Dybala, per il quale la dirigenza ha già deciso di non proporre alcun rinnovo contrattuale.

Probabilmente ci saranno novità sul settore sinistro difensivo. Alex Sandro non è più giovanissimo e ha il contratto in scadenza nel 2023. Di fronte ad una offerta convincente dunque in estate la Juventus potrebbe davvero prendere in considerazione l’ipotesi di lasciarlo partire. Pellegrini è in crescita, ma i bianconeri hanno bisogno in quel ruolo di un elemento di spessore internazionale. Per questo motivo è sempre calda la pista che porta a Renan Lodi, brasiliano che sta avendo un rendimento super in questa stagione.

Calciomercato Juventus, via libera dall’Atletico per la cessione di Lodi

Come ha scritto “El gol digital” l’Atletico Madrid ha fissato il prezzo del suo laterale sinistro, che i bianconeri ormai stanno seguendo da diverso tempo. Per lasciar partire in estare Renan Lodi i colchoneros chiedono almeno 30 milioni di euro. Una somma decisamente importante che la Juventus dovrà decidere se investire o meno in un ruolo nel quale ha però senz’altro bisogno di un innesto. L’Atletico dal canto suo si starebbe già muovendo per cercare il sostituto e l’avrebbe individuato in Marcos Alonso del Chelsea, destinato a lasciare Londra anche a causa della situazione amministrativa del club inglese. L’impressione è che un effetto domino possa innescarsi durante l’estate.