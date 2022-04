Calciomercato Juventus, assalto a Milinkovic: pronto il super scambio

Calciomercato Juventus, il “corteggiamento” a Milinkovic Savic continua: Cherubini ha ormai rotto gli indugi.

Nella lista dei desideri di Max Allegri, il nome di Milinkovic Savic giganteggia in lungo e in largo. Il serbo è considerato come il profilo ideale per dare verve ad una mediana già puntellata dall’acquisto di Zakaria, e nella quale lo stesso Rabiot sta provando a mettersi in gioco con un finale di stagione piuttosto positivo.

Ma per fare il definitivo salto di qualità in termini di forza fisica, inserimento e qualità nel passeggio, fari puntati sul sergente della Lazio, legato al club biancoceleste da un contratto in scadenza nel 2024. Il classe ’95 nativo di Lleida potrebbe fare le valigie al termine di un’annata nella quale – tra le difficoltà del caso – ha comunque messo a referto 9 reti e 10 assist. L’ex Genk piace da tempo alla “Vecchia Signora”, che già qualche anno fa, sempre con Allegri in panchina, aveva provato in tutti i modi all’ombra della Mole. All’epoca, però, il tentativo fu sventato dalle esose richieste di Lotito, disposto a cedere il proprio gioiello solo a fronte di un’offerta da 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Arthur nella trattativa Milinkovic: scambio e soldi per la Lazio

A distanza di qualche anno, molte cose sono cambiate, a cominciare dalla valutazione del classe ’95, che non dovrebbe superare i 65 milioni di euro. Come evidenziato dalla Spagna, in particolar modo da todofichajes.com, la Juventus sarebbe intenzionata ad abbassare la parte cash puntando ad inserire nell’affare con la Lazio almeno una contropartita gradita ai biancocelesti. E così, sarebbe rispuntato il nome di Arthur, un palleggiatore che ben si adatterebbe all’interno dello scacchiere tattico di Sarri. Dopo un inizio in sordina, il brasiliano si è comunque ritagliato i suoi spazi sotto la gestione Allegri, che non ha potuto fare a meno di utilizzarlo soprattutto quando è stato costretto a far meno di Locatelli. Il futuro dell’ex Barça, però, continua ad essere alquanto nebuloso, una sua cessione non può essere affatto esclusa a priori.