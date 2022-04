Dybala, l’ultimo flop costa caro: “Ora basta: fuori dalla Juventus!”

Cagliari-Juventus, la prestazione fornita da Paulo Dybala fa imbufalire i tifosi: la Joya nell’occhio del ciclone.

Doveva essere la partita della svolta per la Juventus, e invece, almeno nei primi 45 minuti, quella della Unipol Arena “rischiava” di trasformarsi in un vero e proprio incubo, se non ci fosse stato il tap in vincente di De Ligt.

Un primo tempo nel quale gli ospiti hanno dovuto rincorrere per l’iniziale vantaggio di Joao Pedro, propiziato da un errore di Paulo Dybala, che con troppa leggerezza si è fatto portare via il pallone da Marin. L’argentino ha provato a cucire il gioco su tutta la trequarti, uscendo dal cono di luce della zona calda in molte circostanze; tuttavia, il numero 10 ha fatto molta fatica a rendersi pericolosa, apparendo in difficoltà soprattutto da un punto di vista fisico. Frettoloso e troppo impulsivo, il vice capitano ha fatto imbestialire i tifosi, che sui social hanno subito esternato tutto il proprio malumore. Ecco una rapida carrellata delle reazioni social più esilaranti:

Il gol da annullare ok, ma il fallo su Danilo è da giallo tutta la vita. #Dybala è già altrove, che senso ha farlo giocare? #CagliariJuventus — #Chr¡st¡an™ (@teska76) April 9, 2022

Lo so, lo hanno già scritto, ma Dybala non c’è con la testa. Non è sereno, sembra voglia spaccare il mondo. — CarloNicola Colacino (@carlo_nicola) April 9, 2022