Calciomercato Juventus, addio gratis | Il pupillo di Allegri sbarca in Mls

Calciomercato Juventus, via a zero: futuro negli States. Decisione improvvisa: scoppia il derby. Cosa sta succedendo.

Uno dei reparti sotto la lente d’ingrandimento dei dirigenti della Juventus è sicuramente il centrocampo, che molto probabilmente verrà rimpolpato con due acquisti di qualità: un regista – Jorginho è il primo nome sulla lista – e una mezzala di sfondamento, alla Milinkovic Savic per intenderci.

Più defilato – almeno per il momento – Paul Pogba, che non sembra convincere al 100% la dirigenza bianconera, che in passato ha valutato anche altri profili nel ruolo di mezzala. Uno di questi è Axel Witsel, accostato a “Madama” anche la scorsa estate, quando la cessione di Weston Mckennie sembrava ad un passo dal concretizzarsi. Il belga – stando a quanto riferito da Transfrmarkt.us – non rinnoverà il suo contratto con il Borussia Dortmund, per la ferrea volontà dei gialloneri di rivitalizzare un reparto che in questa stagione è incappato in molti svarioni.

Calciomercato Juventus, per Witsel infuria il derby a stelle e strisce

L’ex Standard Liegi, libero dunque di accasarsi con un nuovo club, avrebbe da tempo cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di un club che sia disposto a puntare fortemente su di lui. Il trentatreenne centrocampista sarebbe finito nel mirino dei due club di Los Angeles, che potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato. Dopo aver militato nel campionato cinese, dunque, Witsel potrebbe decidere di optare per una nuova “scelta” di vita, ed abbandonare l’Europa. Il diretto interessato, però, non ha ancora preso una decisione definitiva a riguardo: remota, però, la possibilità che la Juventus si rifaccia sotto. Fredda anche la pista Roma, con i giallorossi che hanno virato su altri obiettivi per rimpolpare il centrocampo.