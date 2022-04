Calciomercato Juventus, il Napoli in scia di sorpasso: c’è l’incontro

Calciomercato Juventus, il Napoli punta a beffare la concorrenza: incontro e blitz a sorpresa. La pista si surriscalda.

Gli intrecci tra la Juventus e il Napoli potrebbero non essere finiti qui. Non solo in classifica, con lo scivolone del “Maradona” che ha consentito alla compagine di Allegri di rosicchiare tre punti importanti ad Osimhen e compagni, ma anche sul mercato.

Alla ricerca di un vice Alex Sandro all’altezza, le attenzioni di “Madama” si sono rivolti anche in casa Genoa, dove milita quell’Andrea Cambiaso che è divenuto improvvisamente oggetto del desiderio di diversi top club in Italia. Valutato circa 8-9 milioni di euro, l’esterno mancino fa gola anche ad Inter e Napoli, con Giuntoli che, stando a quanto riferito da “Il Mattino”, sarebbe pronto a beffare la concorrenza, incontrandosi direttamente con i liguri. Nei prossimi giorni, infatti, sarebbe stato fissato un summit tra il ds degli Azzurri, che monitora Cambiaso sin dai tempi di Alessandria, e gli uomini mercato del “Grifone”: difficile che il blitz risulti decisivo, anche perché non sono stati programmati contatti con l’entourage del calciatore, ma l’intenzione dei campani è quella di stringere i tempi, per provare a superare la nutrita concorrenza.