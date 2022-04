Calciomercato Juventus, accordo “tacito” per Donnarumma | Spunta la data

Calciomercato Juventus, c’era un accordo per il futuro di Donnarumma. Poi le cose sono cambiate, e spunta la nuova data

L’anno scorso si è parlato tanto e anche in maniera insistente di quello che poteva essere il futuro di Donnarumma. Il portiere, che era in uscita dal Milan a parametro zero, è stato decisamente un obiettivo della società bianconera, ma poi le sirene del Psg, con i soldi annessi, hanno fatto la differenza. In ogni caso, secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, c’era un accordo tra Mino Raiola e la Juve.

La questione fu subito messa in disparte nel momento in cui sulla panchina è tornato Massimiliano Allegri, che ha deciso di puntare su Szczesny tra i pali. E allora il volo verso Parigi è stata una soluzione logica, quasi scontata. Ma solamente un anno dopo le cose anche in questo caso sono cambiate, con l’estremo difensore che sarebbe disposto a tornare in Italia, magari anche riducendosi l’ingaggio. E, in Serie A, solamente la Juventus ci potrebbe pensare.

Calciomercato Juventus, spunta la data per Donnarumma

In ogni caso dalle parti di Torino sembrano pensarla in maniera decisamente diversa. La Juventus, a quanto pare, almeno per la prossima stagione, non sembra intenzionata a cambiare tra i pali continuando ad avere enorme fiducia nell’estremo difensore polacco. Ma tra nel 2023, allora, le cose potrebbero anche cambiare. Soprattutto se il portiere della nazionale dovesse vivere un’altra stagione come questa al Psg, fatta di alti e bassi e di avvicendamenti tra i pali con Keylor Navas, che Pochettino in più di un’occasione ha deciso di mandare in campo dall’inizio.

Bene, l’ipotesi quindi non è mai del tutto tramontata. Certo è che tra il dire il fare c’è di mezzo il mare, come dice il famoso proverbio. Ma il calciomercato ha vie d’uscita infinite che potrebbero decisamente fare la differenza. Vedremo.