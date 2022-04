Calciomercato Juventus, svolta a sinistra | Identikit da capogiro

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti principali nelle discussioni dei tifosi bianconeri.

Ci stiamo avviando alla conclusione della stagione e la Juve ha ancora dei traguardi da raggiungere. In primis la conquista del quarto posto in campionato che garantisce un posto nella prossima Champions. E poi una Coppa Italia che magari potrebbe arricchire il palmarès di una squadra che ha sempre un dna vincente. Certamente Allegri si aspetta dei rinforzi nel corso dei prossimi mesi. Serve almeno un innesto per reparto, se non di più: molto dipenderà anche dalle cessioni che saranno effettuate.

In difesa si inizieranno a cercare gli eredi di Bonucci e Chiellini. Specie il futuro di quest’ultimo è ancora tutto da decifrare. E la Juventus deve comunque trovare sul mercato dei centrali che possano essere le colonne sulle quali poggiare la squadra del futuro. Ma serviranno anche dei nuovi esterni.

Calciomercato Juventus, per la fascia sinistra spunta anche Wijndal

Sulla corsia sinistra i bianconeri potrebbero dire addio ad Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza di contratto nel 2023 e di fronte ad una buona offerta potrebbe essere ceduto altrove. Servirà dunque un nuovo laterale e la lista dei possibili acquisti sembra restringersi a tre opzioni.

Come ha spiegato Niccolò Schira su Twitter continua il casting bianconeero. In lizza per un posto nella squadra di Allegri ci sono Emerson Palmieri del Chelsea e Renan Lodi dell’Atletico Madrid. Attenzione però anche alla pista Wijndal, laterale dell’Az Alkmaar, che potrebbe essere il nome a sorpresa sul taccuino della dirigenza.