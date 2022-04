Calciomercato Juventus, svolta Milinkovic: contatto e scambio in arrivo

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha un piano per convincere Lotito a cedere il proprio centrocampista: ecco quale.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera adesso ha già un obiettivo concreto per la prossima stagione, stiamo parlando di Milinkovic Savic della Lazio. Giocatore ideale nel centrocampo di Allegri che si libererebbe a non meno di 60-70 milioni.

Milinkovic Savic è un obiettivo concreto. La Juventus lo vuole e pure Allegri visto che il serbo è un pallino della società da diverso tempo ma la domanda è assai eccessiva per la casse bianconere, soprattutto dopo aver chiuso l’operazione Vlahovic a gennaio.

Calciomercato Juventus, Savic è priorità | Contropartita più cash

Adesso il piano sarebbe preciso. La dirigenza lo vuole subito ma ad una condizione: abbassare le pretese del suo cartellino. Un’offerta congrua si farà ma necessariamente con delle contropartite tecniche da inserire dentro l’operazione.

In tal caso, se la Lazio accettasse questa operazione, allora, si potrebbe fare. I bianconeri hanno diverse contropartite tecniche in uscita tra giovani e giocatori in esubero, pertanto l’ipotesi di una giustificabile operazione scambio si potrà mettere in porto già da giugno. Staremo a vedere se la Lazio sarà intenzionata ad accettarle. Ma da questo punto di vista, come comunicano su ‘Calciomercato.com’, la Juventus sarebbe in contatto con Sergej Milinkovic-Savic tramite il suo agente, Kezman, per valutare un possibile trasferimento del centrocampista serbo.