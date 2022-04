Calciomercato Juventus, “uragano” Pogba: la chiamata che ribalta tutto

Calciomercato Juventus, la chiamata che potrebbe cambiare il destino di Pogba: c’è stato un contatto importante tra le parti

La chiamata che potrebbe stravolgere il mercato bianconero. Quella che tutti si aspettavano, ma che nessuno sperava di sapere. Insomma, a quanto pare, ci sono delle conferme importanti su quello che potrebbe essere il futuro del francese Paul Pogba che, secondo quanto riportato da footmercato, sarebbe l’obiettivo principale di Leonardo per la prossima stagione.

L’interesse sarebbe così importante che il direttore sportivo dei parigini avrebbe già chiamato il centrocampista e, lo stesso, avrebbe aperto alla possibilità di un approdo al Psg per il prossimo campionato. Anche perché, e questa è notizia vecchia, ci dovrebbe essere un cambio in panchina sotto la Tour Eiffel, con Zidane che sembra il favorito per prendere il posto di Pochettino. E a Pogba lavorare con il connazionale stuzzica molto.

Calciomercato Juventus, salta Pogba

Insomma, in questo momento, la situazione sembra decisamente piuttosto chiara, con Pogba che è lontano da un ritorno in bianconero. Dalla Francia sono sicuri che non verrà alla Juventus, e sono altrettanto sicuri che non rinnoverà nemmeno con il Manchester United, visto che un’offerta stratosferica sarebbe già stata rispedita al mittente lo scorso inverno. Una decisione quindi è stata presa, con il Polpo ormai destinato al ritorno in Patria verso Parigi.

Un colpo duro da digerire per la società bianconera e anche per i tifosi della Juventus che hanno sognato e anche a lungo un possibile ritorno. Non è detta l’ultima parola, su questo siamo sicuri, ma appare improbabile in questo momento che ci possa essere un cambio di marcia. Uno di quelli decisivi.