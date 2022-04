Calciomercato Juventus, altro che Zaniolo: tre nomi da sogno per il dopo Dybala

Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo oppure “altro che” Zaniolo: sono tre i nomi da sogno per il dopo Dybala. La lista

Non solo Zaniolo. O Raspadori. Ma anche altri tre nomi da sogno, di quelli che fanno la differenza e di quelli pronti a scaldare il cuore dei tifosi. Insomma, la Juventus non guarda solamente in Italia per cercare il sostituto di Paulo Dybala che dopo sette stagioni lascerà, ma lo fa anche all’estero. E nella lista di Cherubini ci sono tre crack pronti a prendere il posto della Joya. E forse anche la maglia numero 10.

Partiamo comunque da un presupposto decisamente importante: sia il romanista che il calciatore del Sassuolo piacciono eccome alla dirigenza bianconera. Ma le difficoltà per arrivare a questi obiettivi ci sono, non solo per le richieste di entrambe le società che appaiono anche esagerate in alcune circostanze, ma anche per quella che è una concorrenza che potrebbe fare paura. Certo, anche per questi altri tre obiettivi si dovrebbero fare i conti con quelli che sono i club che ci girano intorno, ma la Juve ha quella forza societaria che potrebbe cambiare la situazione. Non solo e non tanto sotto il profilo economico, ma soprattutto per quella che è la storia bianconera.

Calciomercato Juventus, i tre nomi per il dopo Dybala

Allora, secondo todofichajes.com, ci sarebbero Salah, Asensio e Di Maria al centro delle attenzioni bianconere. Il primo ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Liverpool e le trattative per il rinnovo non stanno andando per il verso giusto; il secondo ormai è fuori dal progetto del Real Madrid di Carlo Ancelotti; il terzo va dal prossimo 30 giugno è svincolato e allora si potrebbe anche guardare intorno, soprattutto perché dalle parti di Parigi non sembra ci sia tutta questa intenzione di rinnovare l’accordo.