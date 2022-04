Calciomercato Juventus, scelto l’acquisto Scudetto: rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera è già focalizzata sul prossimo mercato: il giornalista svela la strategia.

La Juventus è viva. La squadra di Massimiliano Allegri ha fatto ritorno dalla Sardegna con i tre punti e la consapevolezza di non voler arretrare di un millimetro. La botta della sconfitta immeritata contro l’Inter è stata attutita e non c’è stato alcun contraccolpo psicologico, come si temeva in un primo momento. E se per lo scudetto ormai è tardi, malgrado gli stop inattesi di Napoli e Milan, il quarto posto sembra blindato dopo il successo di Cagliari.

Qualunque dovesse essere la posizione della Signora a fine campionato, nella seconda parte di questa stagione sono arrivati diversi segnali interessanti per quanto riguarda il futuro. Sabato scorso Vlahovic ha ancora una volta dimostrato ai più scettici – qualcuno aveva iniziato a “mugugnare” dopo che l’ex viola era rimasto all’asciutto nei match con Villarreal e Inter – di essere un giocatore dal potenziale illimitato. Nei prossimi mesi il serbo non potrà che continuare a migliorare, accrescendo il suo valore e trovando la sua vera dimensione. Certo è che la Juventus non può cullarsi sul suo acquisto. Servono altri interpreti del suo livello per poter tornare a lottare per il primo posto in campionato ed essere di nuovo competitivi in Champions League. Solo così si riuscirà a voltare pagina.

Calciomercato Juventus, per Momblano “arriverà un colpo a sorpresa, che guadagnerà oltre i 10 milioni”

In vista del ritorno di Federico Chiesa ci si chiede chi possa essere, l’anno prossimo, il sostituto del partente Paulo Dybala. Secondo Luca Momblano, giornalista esperto di calciomercato che segue da vicino la Juventus, arriverà un grande nome. “Faremo un colpo a sorpresa – ha detto durante la diretta Twitch di Juventibus – e quindi credo che oggi sarebbe assolutamente possibile pensare ad un profilo economico che stupisca, e quindi guadagnare tranquillamente più di 10-12 milioni di euro netti all’anno”. Per Momblano “il colpo verrà fatto in attacco. Credo che possa essere una grandissima sorpresa sapere che la Juve possa fare un colpo che oggi nessuno si aspetta, e che non sembra fattibile. Si liberano risorse e si ritiene di spendere tanto per chi merita, con cui creare un nuovo ciclo”.