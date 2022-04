Juventus, la nuova maglia fa impazzire i tifosi: svelate le FOTO

Juventus, pubblicate le foto della nuova maglia per la prossima stagione. Di seguito le immagini.

Ci sono momenti prima dell’inizio del campionato in grado di catalizzare attenzione e discussioni, stemperando l’ansia per il principio della nuova stagione e lenendo la noia di un’attesa che caratterizza tutta l’estate.

Non siamo proprio in un momento morto della stagione in questo momento. Tutt’altro, visto che la Vecchia Signora è totalmente in corsa per difendere il quarto posto e a breve dovrà affrontare la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia.

L’iter per la coppa nazionale è l’unico che attualmente possa garantire un trofeo agli uomini di Allegri, dando continuità ad un progetto che, indipendentemente dalle delusioni europee e dalla mancanza di uno scudetto divenuto abitudinario, non ha mai perso quella cifra in grado di distinguere in questi lustri la squadra torinese da tutte le altre: quella vincente.

Juventus, le FOTO della nuova maglia bianconera

Nonostante la stagione sia nel vivo, però, in queste ore c’è stato un dettaglio non proprio secondario in grado di suscitare entusiasmo, discussioni e confronti su un aspetto non propriamente legato al campo. Ci riferiamo allo spoiler della nuova maglia, destinata ad essere indossata da Vlahovic e colleghi in vista della prossima stagione.

Si tratta di un felice ibrido tra innovazione e tradizione, totalmente rispettosa di quest’ultima e più in generale della storia dei gloriosi colori bianconeri. Di seguito le FOTO.