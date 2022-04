Juventus, stilettata al veleno contro Vlahovic: “Un bambinone”

Juventus, stilettata di Paolo Di Canio nei confronti di Vlahovic: “In questo momento non giocherebbe in Premier League”

Non è stato mai banale Paolo Di Canio e mai ha avuto peli sulla lingua. E lo ha dimostrato anche una volta, nei confronti di Dusan Vlahovic, messo nel mirino dall’ex attaccante della Lazio che adesso fa l’opinionista a Sky. Insomma, le parole sono sempre taglienti come un coltello nel burro.

Stavolta come detto al centro delle polemiche c’è finito l’attaccante classe 2000 della Juventus Vlahovic. “Ho sentito paragoni su Vlahovic con Mbappé e Haaland. Se uno in Italia fa qualcosa lo consacriamo come talento assoluto. Sicuramente è un giocatore fantastico – ha detto – ma ha tanti difetti, come ad esempio quello di non sapersi muovere sullo stretto. Non è come Lukaku che riesce ad appoggiarsi. E deve capire anche i tempi, deve fare il contromovimento. Il tutto per riuscire ad avere – ha ancora sottolineato – quel metro per lo stop, per la giocata di fino o il tiro”.

Juventus, la stilettata di Di Canio

Infine, Di Canio, ha mandato a Vlahovic una stilettata importante, di quelle che lasciano il segno: “Avrebbe giocato City-Liverpool? Io penso che in questo momento non lo avrebbe fatto per l’immaturità. A volte fa le cose un poco da bambinone, che non potrebbero realmente mai riuscire. Con l’Inter su una palla che sfila laterale ha calciato di prima di destro, una cosa senza senso”.

Il pensiero di Di Canio, ovviamente, è rispettabile ma sicuramente può essere diverso di quello che ognuno di noi abbiamo su un ragazzo classe 2000, che da due anni supera i 20 gol in campionato, e che è entrato subito nei meccanismi della Juventus. Ovviamente non al meglio, e questo ci potrà essere solamente con il lavoro estivo. Ma quello che pensiamo noi su Dusan viaggia su un binario diverso di quello di Di Canio.