Calciomercato Juventus, “ha convinto la famiglia” | Si paga la clausola

Calciomercato Juventus, il club ha comunicato alla famiglia di voler pagare la clausola. Ma deve essere comunque una condizioni fondamentale

Non mollano la presa i grossi club europei, nonostante la sensazione che si possa andare avanti oltre il 2023 sia molto molto. Ma secondo El Nacional, il Liverpool avrebbe comunicato alla famiglia del calciatore, qualora non si trovasse un accordo per il rinnovo del contratto, di voler pagare la clausola rescissoria, veramente incredibile in questo momento, per strapparlo al Barcellona.

Parliamo di Gavi, il talento in mano a Xavi he gara dopo gara fa vedere in maniera veramente incredibile quali sono le sue qualità. Un elemento che Jurgen Klopp ha messo nel mirino e che difficilmente lascerà andare facilmente. Ovviamente, però, come spiegato in precedenza, la priorità di tutti, anche del giovanissimo centrocampista, è quella di rimanere alla corte dei catalani per molto tempo. Anche se un accordo non è stato trovato.

Calciomercato Juventus, il Liverpool vuole pagare la clausola

Certo è comunque che nonostante i colloqui siano iniziati da tempo, ancora un punto d’incontro non è stato certamente trovato. Le richieste economiche dell’entourage del calciatore sono importanti, nonostante la giovane età, ma sicuramente in linea con quelli che sono gli stipendi che al momento il Barcellona sta pagando agli altri componenti della rosa. Le difficoltà economiche di Laporta comunque sono reali, e allora si sta cercando di arrivare ad un punto d’incontro.

Anche la Juventus in tempi non sospetti è stata interessata al calciatore. Ma in questo momento è ovvio che il Liverpool, muovendosi in questo modo, così determinato, sembri decisamente davanti a tutti. Sempre che salti la classica stretta di mano per mettere in chiaro le cose tra Gavi e il suo attuale club. Ma anche questa pare un’ipotesi assai remota.