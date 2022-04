Calciomercato Juventus, toccata e fuga istantanea: ritorna nel 2023

Calciomercato Juventus, toccata e fuga istantanea: ecco quale potrebbe essere il futuro del giocatore. Il ritorno nel 2023 in ogni caso è garantito

Le cos certe sono due: che il rapporto ventennale non verrà mai messo a repentaglio, e che il futuro lo deciderà il giocatore. Qualunque cosa vorrà fare il prossimo anno, la Juventus è pronta non solo ad ascoltare le richieste ma anche ad andare incontro a quelle che sono le voglie di una nuova esperienza di vita, magari fuori dall’Italia.

Evidentemente ancora non si sa qual è il destino di Giorgio Chiellini. Il capitano, che avrebbe un contratto in essere con la Juventus fino al giugno del 2023, non ha deciso cosa fare da grande. Non sa ancora se continuare a giocare oppure prepararsi a quello che in ogni caso dovrebbe senza ombra di dubbio essere il suo futuro: dirigente della Juventus. Ne parla TuttoSport, svelando quali potrebbero essere i desideri del capitano.

Calciomercato Juventus, Chiellini fa toccata e fuga

Una delle situazioni che in questomomento il difensore starebbe prendendo in considerazione è quell di un’avventura all’estero, magari in America, nella Mls. Un futuro da condividere insieme alla sua famiglia per poi tornare, nel 2023, a Torino. In questo caso ovviamente con quelli che sono delle mansioni diverse, perché smetterebbero di indossare scarpini e fascia da capitano, ma si metterebbero in giacca e cravatta per curare alcuni interessi della società. Come detto in principio la Juventus non metterà in nessun modo il bastone tra le ruote a quelli che saranno le volontà e i desideri del calciatore. E la cosa certa è senza dubbio, comunque, che il futuro, almeno dall’anno prossimo, è segnato. E non potrebbe essere altrimenti visto quello che Chiellini ha dato. E anche ricevuto.