Calciomercato Juventus, unità di intenti per il nuovo Cuadrado | Apertura ufficiale

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero individuato il nuovo sostituto di Cuadrado: arriva dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, Molina sostituto di Cuadrado? A chiarire il futuro del giocatore dell’Udinese ci ha pensato il direttore tecnico proprio dei bianconeri, ecco cosa ha detto.

Il direttore tecnico dell’Udinese, Marino, a ‘Tuttosport’ ha parlato del futuro di uno dei giocatori più cercati della Serie A: Molina. Proprio la Juventus l’avrebbe individuato come sostituto ideale dell’esterno colombiano. Molina sembra avere il phisique du role ideale per diventare uno dei nuovi protagonisti della Juventus che verrà.

Calciomercato Juventus, Molina a Torino? Marino chiarisce il futuro del giocatore

Marino come riporta ‘Tuttosport’ ha parlato del futuro di uno dei pupilli dell’Udinese, ecco cosa ha detto il direttore tecnico del club bianconero:

“Dell’interesse del giocatore ne ho sentito parlare, con la Juventus abbiamo inoltre un ottimo rapporto e con Molina non si sbaglia. Quello che posso dire è che in questo momento ci sono altri club europei interessati”.

E poi conclude:

“Mi aspetto una bella competizione per il mercato estivo. Ma non diamo nulla per scontato. La famiglia Pozzo ha la forza economica anche per mantenere ancora il giocatore in rosa. Poi noi non incateniamo nessuno ma ci sono i presupposti per mantenere i migliori giocatori in rosa”.