Puntellare la rosa di mister Allegri in tutti i reparti nel prossimo calciomercato della Juventus. Questa è la missione della dirigenza bianconera.

Quel che ormai sembra scontato è che ci saranno diverse novità nell’organico della Juve a partire dalla prossima stagione. L’allenatore sta lavorando per aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero ma per farlo ha bisogno di volti nuovi. Giocatori che possano essere per anni le colonne della squadra. Nelle prossime settimane dunque la dirigenza inizierà già a concentrarsi sugli obiettivi prefissati.

Consapevole che al tecnico occorre almeno un volto nuovo per ogni reparto. Con l’attacco che attende un nuovo campione in grado di fare la differenza, visto che il club non rinnoverà il contratto di Paulo Dybala. Ci sono tanti nomi in lizza che circolano negli ultimi tempi, tra cui quello di Niccolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, per Camelio “Zaniolo va in Inghilterra”

Il calciatore della Roma non è più un titolare inamovibile per Mourinho, il nuovo schema scelto dal portoghese che prevede due trequartisti alle spalle di Abraham sembra penalizzarlo. Non ci sono novità riguardo il suo rinnovo, per questo motivo non si esclude che in estate di fronte ad una offerta consistente i giallorossi possano decidere di cederlo. Tuttavia non ci sarebbe la Juventus in pole position per aggiudicarselo. Il giornalista Enrico Camelio ai microfoni della CMIT TV di calciomercato.it non sembra avere dubbi sul futuro del calciatore. “La Roma lo vuole vendere e lui vuole andare via. Ma ad oggi Zaniolo va in Inghilterra”. Di certo non mancano gli estimatori per questo giovane talento del calcio italiano, un po’ frenato dagli infortuni negli ultimi anni ma senza dubbio con un potenziale importante.