Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | Nuovo gioiello dal Brasile

Calciomercato Juventus, tra pochi mesi sarà libero di lasciare il suo club a parametro zero: effetto domino che coinvolge anche i bianconeri.

Una buona notizia e un’altra cattiva. La prima riguarda un giovane calciatore che in passato è stato accostato più volte alla Juventus, così come ad altri club italiani. Si tratta di un difensore centrale classe ’99, che con la sua squadra attuale ha imparato a giocare anche come mediano davanti alla difesa grazie alle sue abilità nell’impostare l’azione.

Proprio per queste sue caratteristiche in molti hanno visto in lui un “nuovo Bonucci”, dunque uno che può fare al caso dei bianconeri. Stiamo parlando di Boubakar Kamara, oggi in forza al Marsiglia e da tempo nell’orbita della nazionale francese Under-21. Cresciuto nel club della Costa Azzurra, è in scadenza di contratto e ha già deciso di non rinnovare dopo un lungo tira e molla con la società. Che ha ormai perso ogni speranza e si prepara a perderlo a zero nella prossima estate. Non è un caso che l’allenatore Jorge Sampaoli nelle ultime partite stia dando maggiore fiducia a Pape Gueye, difensore senegalese fresco campione d’Africa. Quasi come a voler proiettarsi nel futuro e cominciare a fare a meno del suo gioiello, appetito da diversi club in Europa.

Calciomercato Juventus, Marsiglia su Danilo del Palmeiras per sostituire Kamara

E arriviamo alla notizia meno bella. Perché se da una parte la Juventus gioisce per il mancato accordo tra il Marsiglia e gli agenti di Kamara, dall’altro non può che prendere atto dell’effetto domino che il suo addio potrebbe scatenare. Infatti il club francese, come riporta l’Equipe, sembra si sia buttato a capofitto sul centrocampista brasiliano Danilo, giovane stellina del Palmeiras e inseguito a lungo anche dai bianconeri. Marsiglia che dunque sarebbe pronto ad inoltrare un’offerta di 22 milioni di euro al Verdão per assicurarsi le sue prestazioni e anticipare la concorrenza, tra cui c’è anche la Signora.