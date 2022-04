Calciomercato Juventus, svendita totale: Allegri non crede ai suoi occhi

Tante occasioni di calciomercato potrebbero profilarsi nel corso delle prossime settimane in casa Juventus: bisognerà tenere gli occhi aperti.

Non ci sono dubbi sul fatto che il club bianconero nel corso delle prossime settimane sarà molto impegnato in chiave mercato per reperire le pedine adatte alle idee di gioco di mister Allegri. La Juventus ha la necessità di rinforzarsi in tutti i reparti ed è per questo motivo che la dirigenza senz’altro sta già lavorando da tempo per accontentare le richieste dell’allenatore.

La prossima campagna acquisti ovviamente sarà dettata anche dalle disponibilità economiche del club. La qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale. Nel frattempo si continueranno a sondare anche i possibili svincolati a fine stagione e bisognerà essere pronti ad approfittare delle occasioni che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, occasioni in arrivo dalla Premier League

Come riporta anche Sportmediaset, in Inghilterra sono sicuri che in casa Manchester United ci sarà una lunga lista di calciatori in partenza. Senza contare Pogba, che è in scadenza di contratto e che rimane il sogno proibito dei tifosi bianconeri. Il “Daily Mail” ha spiegato che Anthony Martial, Donny van de Beek, Dean Henderson, Phil Jones, Axel Tuanzebe e Eric Baill sono sulla lista dei possibili partenti. I primi due della lista sono giocatori che nel corso dei mesi scorsi sono stati più volte accostati alla Juventus. E rappresenterebbero senz’altro dei colpi di spessore per rinforzare la rosa di Allegri. Per questo motivo non è da escludere che si possa guardare al mercato inglese, e specie in questa occasione in casa United. Approfittando della volontà del club di cedere questi calciatori che vengono considerati in “esubero”.