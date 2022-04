Calciomercato Juventus, ribaltone in panchina e obiettivo sfumato: via libera totale.

Le conseguenze di un cambio allenatore sono più o meno sempre le stesse: il cambio degli obiettivi del calciomercato. Anche in questo caso, infatti, la prassi sembra appunto ripetersi e l’obiettivo estivo, ormai quasi certo, sembra pian piano andare sfumando all’orizzonte.

Chiariamoci: la panchina ribaltata non è quella della juve; tutti gli juventini, e amanti di Max Allegri, possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato da ” The Sun” , invece, è Ralf Rangnick il tecnico che sta trascorrendo gli ultimi giorni della sua avventura sulla panchina del Manchester United. Visti i così non floridi risultati, il Man Utd è infatti settimo in classifica, il tecnico tedesco è sempre più vicino all’esonero, con Erik Ten Hag pronto a sostituirlo alla guida dei Red Devils.

Ten Hag potrebbe allontanare Antony, crescono le speranze Juve

Sempre secondo quanto riportato da ” The Sun” l’arrivo del tecnico olandese sulla panchina del Manchester United potrebbe essere un deterrente per l’approdo dell’attaccante brasiliano dell’Ajax alla corte della squadra inglese. A questo punto sembra essere proprio la Juventus di Allegri, di cui Antony è un obiettivo dichiarato, una delle pretendenti più accreditate a chiudere l’affare nella finestra estiva del calciomercato. Visto lo stato ancora embrionale della trattativa, le cifre non si conoscono nel dettaglio ma si vocifera che il prezzo del cartellino sia stato fissato attorno ai 29 milioni di sterline. Uno spiraglio sembra che si stia per aprire, e la Juventus è pronta a fare di tutto affinché lo spiraglio diventi una grossa apertura, il che significherebbe chiudere un grande affare, quello di un giovane promettente attaccante