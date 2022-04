Calciomercato Juventus, vice Chiesa in Serie A: la decisione definitiva

Calciomercato Juventus, vice Chiesa in Serie A: arriva la decisione definitiva dei bianconeri per il cartellino del calciatore già proposto

Non solo il sostituto di Dybala – con i fari sempre più accesi su quella che è la questione relativa al cartellino di Nicolò Zaniolo – ma anche un vice Chiesa, un elemento che è tremendamente mancato alla Juventus in questa parte di stagione e che tornerà solamente il prossimo anno. Insomma, si sonda il mercato degli attaccanti e una decisione definitiva sarebbe già arrivata.

Secondo quanto riportato da Il Giornale infatti, nelle scorse settimane a Cherubini sarebbe stato proposto dal Sassuolo il cartellino di Domenico Berardi, l’esterno neroverde e della Nazionale che, Carnevali, valuta la bellezza di 30 milioni di euro. Una cifra che il Milan non sembra disposto ad investire.

Calciomercato Juventus, la decisione su Berardi

Come detto il cartellino è stato messo sul piatto anche a Cherubini che però avrebbe declinato l’offerta pensando prima a Zaniolo e poi magari a Raspadori, altro elemento del Sassuolo che invece piace dalle parti della Continassa. Berardi invece a quanto pare non convince più di tanto, non per l’età – 28 anni – ma soprattutto per quella che appare una situazione esagerata sotto il profilo della valutazione. I 30 milioni di euro richiesti potrebbero essere utili in questo senso magari per il riscatto di Morata che è ancora in alto mare e non per il calabrese che sarebbe reamente alla sua prima esperienza in un top club.

Insomma, la risposta definitiva è arrivata: Berardi non interessa.