Calciomercato Juventus, doppia contropartita più cash: il primo sogno è realtà

Calciomercato Juventus, si sogna in grande in vista della prossima estate: pronta la prima offerta per il forte centrocampista.

Massimiliano Allegri, per lui, avrebbe perso la testa. Nei sogni più ricorrenti dell’allenatore livornese c’è quello di potergli affidare, l’anno prossimo, le chiavi del centrocampo bianconero. Con un giocatore del suo spessore in mezzo al campo sarebbe vera rivoluzione. Quella che i tifosi auspicano da anni. E che la dirigenza ritiene ormai indispensabile. Non è facile tornare ad essere competitivi, specie in Europa, senza la giusta qualità in un reparto fondamentale, il “cervello pensante” di ogni squadra.

Dopo aver realizzato il sogno Vlahovic due mesi fa, la Juventus continua a “pensare” in serbo. Nel senso che l’altro oggetto del desiderio dei bianconeri condivide le origini con l’attaccante arrivato dalla Fiorentina. Si tratta ovviamente di Sergej Milinkovic-Savic. Vale a dire il “tuttocampista” della Lazio pronto a lasciare la Capitale nel prossimo mercato.

Calciomercato Juventus, McKennie e Rugani monete di scambio per Milinkovic-Savic

L’interesse è forte da parte della Juventus ma non sarà semplice convincere un presidente notoriamente esigente come Claudio Lotito. Le ultime indiscrezioni raccontano della rassegnazione del patron laziale, ormai deciso a lasciar partire un altro dei suoi gioielli. La sua volontà sarebbe quella di cederlo all’estero, ma Milinkovic-Savic non disdegnerebbe l’opzione Italia. E soprattutto Torino, visto che in quella città vive suo fratello Vanja (oggi al Toro) e dove troverebbe pure il compagno di nazionale Vlahovic.

Lotito chiede 80 milioni di euro per il suo centrocampista, una cifra enorme per una Juventus che ha già fatto i salti mortali per aggiudicarsi un pezzo da novanta come l’ex viola. A proposito di ciò è intervenuto oggi a “Radio Radio” il giornalista Ilario Di Giovanbattista, direttore editoriale della famosa radio romana. “La Juventus vuole Milinkovic-Savic – ha svelato – Non so se anche il giocatore vuole la stessa cosa. Ma Allegri è innamoratissimo del calciatore, che è tra i cinque centrocampisti più forti d’Europa. Questa sarebbe l’offerta bianconera: McKennie, Rugani più trenta milioni in aggiunta”.