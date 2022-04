Calciomercato Juventus, “talpa nello spogliatoio” | Esplode il caso

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare diverse voci mentre ci avviciniamo sempre più alla fine della stagione.

La dirigenza bianconera dovrà essere brava in questo periodo ad anticipare una concorrenza che su diversi obiettivi potrebbe farsi sempre più agguerrita. Specie per quanto riguarda quei calciatori che sono in scadenza di contratto a fine giugno e che dunque potrebbero essere delle occasioni da sfruttare. Ingaggiare un grande campione a parametro zero è ormai una strategia che tanti top club utilizzano per rinforzarsi.

Quest’estate saranno davvero tanti i top player che saranno liberi di accasarsi altrove. La Juventus perderà Dybala, ma potrebbe andare all’assalto di Pogba, se non rinnoverà con lo United. E nella lista dei futuri svincolati c’è anche Isco, talentuoso centrocampista del Real Madrid che in questa stagione è però uscito un po’ fuori dai radar di Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Isco replica ai tifosi su Twitter

Sport in Spagna racconta un caso che ha visto suo malgrado protagonista proprio il centrocampista del Real Madrid. Che è stato “accusato” sui social di essere una sorta di “talpa nello spogliatoio”, colui il quale rivelerebbe in anticipo la formazione scelta da Ancelotti. Una accusa dal quale si è difeso lo stesso calciatore spagnolo su Twitter. “Isco non è, dal momento che non sono stato convocato e non ho partecipato alla riunione tecnica!”

Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES😂 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 12, 2022

Ad ogni modo, caso a parte, ormai il futuro di Isco sembra segnato e sarà lontano da Madrid. Ci sono diverse squadre interessate al centrocampista e anche la Juventus potrebbe tentare di convincerlo ad approdare nel campionato italiano.