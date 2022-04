Calciomercato Juventus, all in per Zaniolo: nuovo scambio per il sì di Pinto

Il calciomercato della Juventus continua a far parlare parecchio in questo periodo, con la dirigenza bianconera a caccia di rinforzi futuri.

Sembra esserci una priorità per la squadra di Allegri, quella di trovare l’erede di Paulo Dybala. Il campione argentino andrà via alla fine della stagione, visto che il suo attuale accordo con il club non sarà rinnovato. Sarà dunque libero di accasarsi altrove a parametro zero e di sicuro le pretendenti non gli mancano. La Juve dal canto suo dovrà però trovare al più presto un sostituto.

Tra i tanti nomi in ballo c’è anche quello di Niccolò Zaniolo, che in questo finale di stagione sta trovando sempre meno spazio da titolare. Lo schema utilizzato da Mourinho, che prevede due trequartisti alle spalle di Abraham, sembra penalizzarlo. E la sua cessione in estate non pare impossibile.

Calciomercato Juventus, Kean come contropartita tecnica per arrivare a Zaniolo

#Juventus are working to sign Nicolò #Zaniolo in the summer #transfers window. #ASRoma want €50M to sell the italian talent. #Juve are considering to insert a counterpart (Moise #Kean) in the deal to try to lower the price — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2022

Come ha scritto su Twitter il giornalista Niccolò Schira, la Juventus intende andare all’assalto del giovane attaccante giallorosso, capace di ricoprire più zone del campo. Zaniolo sembra essere il calciatore destinato a prendere il posto in rosa di Paulo Dybala. La Roma per lasciarlo partire non sarebbe però intenzionata a fare sconti, chiede 50 milioni di euro. Una somma che la società bianconera vorrebbe cercare di abbassare inserendo una contropartita tecnica nell’affare. Ovvero mettendo sul piatto il cartellino di Moise Kean, giocatore che potrebbe essere gradito ai giallorossi. Uno scambio che potrebbe far parte dunque della strategia con la quale il club intende assicurarsi uno dei gioielli del calcio italiano.