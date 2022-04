Calciomercato Juventus, scambio lampo per Milinkovic: c’è la data del blitz

Come annunciato da tempo la Lazio di Lotito al momento ha come obiettivo principale quello di andare a rifondare quasi tutta la rosa attraverso l’acquisto di nuovi giocatori, per l’acquisto dei quali il presidente Lotito ha senza dubbio bisogno innanzitutto “di fare cassa” tramite, ad esempio, la cessione di uno tra gli ormai numerosi ” big” delle fila della squadra biancoceleste.

Proprio tra i sopracitati big della Lazio figura il ” Sergente” Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, il cui contratto scade nel 2024, veste la maglia della Lazio ormai da 7 anni, durante i quali si è fatto notare dal pubblico mondiale non solo grazie alle numerosissime prestazioni di alto livello ma anche a suon di goal e assist: egli, infatti, è senza dubbio uno dei calciatori preferiti anche dai Fantallenatori. Visti i presupposti, quindi, la situazione di Milinkovic sembra proprio fare al caso di Lotito, che tramite la cessione del suo cartellino potrebbe incassare secondo il corriere dello sport anche 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, lo scambio per Milinkovic che fa saltare il banco

Sempre secondo quanto riportato da “Corriere dello Sport” l’agenda dell’agente di Milinkovic pullula di appuntamenti con differenti squadre nei prossimi 15-20 giorni, al termine dei quali appuntamenti egli avrà ben chiaro quali siano le varie offerte per l’acquisto del centrocampista serbo. Tra le pretendenti ci sono senza dubbio il Manchester United e il PSG, il cui Ds Leonardo si è sempre dimostrato interessato al profilo del giocatore biancoceleste. Inoltre, considerando la numerosità della rosa, l’offerta del PSG potrebbe essere molto allettante per la Lazio: l’eventuale scambio potrebbe infatti includere Sarabia, attualmente allo Sporting Lisbona, e Sergio Rico , ora in forza al Maiorca. Questi ultimi , infatti, sarebbero degli ottimi innesti dato che non è certo che Zaccagni venga riscattato e Strakosha rinnovi. Le premesse sembrano molto interessanti, staremo a vedere cosa accadrà. Una cosa è certa però: in tutto questo discorso quella che non viene mai nominata è a Juventus, di cui Milinkovic Savic è un obiettivo ormai ” storico” e che quindi se questa ipotesi dovesse rivelarsi vera dovrebbe fare i conti con l’ennesima delusione