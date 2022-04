Calciomercato Juventus, Allegri come Pirlo: decisione bomba di Agnelli

Calciomercato Juventus, Allegri come Pirlo. Un patto con il presidente Andrea Agnelli: ecco cosa sarà del futuro del mister.

Calciomercato Juventus, secondo il giornalista ‘Giovanni Capuano’, Allegri avrebbe fatto un patto con il presidente Andrea Agnelli, che rievoca quello fatto antecedentemente con Pirlo ma che non mette minimamente in discussione la sua posizione.

La Juventus infatti avrebbe già riconosciuto al mister una crescita avvenuta in tutta la stagione, con compattezza e disciplina, oltre ad una prospettiva decisamente importante per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Allegri e il patto con Agnelli

Come scrive anche ‘Tuttosport’: “Stessi risultati ma con un destino diverso“. Per Allegri non si tratterà di – possibile – esonero bensì di un progetto a lungo termine. Ad accettare questa crescita è la stessa società che vede già i miglioramenti. Non è un caso, infatti, che la prossima stagione si baserà sui principi messi ad hoc in questa stagione per ritornare a vincere e dominare in Italia ma soprattutto in Europa.

La Champions League è sempre il trofeo che manca in bacheca. Due finali raggiunte con Allegri che però non bastano, i bianconeri, così come i tifosi vogliono alzare la Coppa. E nella prossima stagione si ricostruirà laddove necessario, ripartendo dalle basi solide già avviate in questa stagione: incominciando dal centro del progetto, cioè Dusan Vlahovic. Una Juventus nuova con un allenatore vincente come mentalità ma soprattutto ideale per la prospettiva: per il progetto. La “nuova” Juventus che sarà è quasi pronta.