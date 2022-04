Calciomercato Juventus, quadriennale per Dybala: scelto il suo nuovo club

Calciomercato Juventus, Dybala avrebbe scelto il suo prossimo club: per lui pronto un quadriennale. Ecco dove giocherà la Joya.

Le sensazioni sono tutt’altro che positive. E anche le conferme che arrivano portano decisamente verso una sola direzione che non è quella che i tifosi della Juventus speravano. Il futuro di Paulo Dybala infatti appare scritto e, purtroppo, dovrebbe essere l’Inter la prossima squadra della Joya che dopo sette stagioni, alla fine dell’anno, lascerà la Continassa per vivere una seconda fase della sua carriera.

Le indiscrezioni circolano da un poco di tempo, è vero. Ma adesso anche dall’Inghilterra danno per certo l’affare: secondo il portale FootballTransfers.com infatti, l’argentino sarebbe pronto a rifiutare le offerte delle varie società di Premier League, e anche quella del Milan, per mettere nero su bianco con la società guidata dall’ex juventino Marotta. Pronto un contratto quadriennale.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare Dybala

Secondo il sito inglese inoltre ci sarebbero già i dettagli dell’offerta che l’Inter avrebbe messo sul piatto per l’argentino: si parla di un ingaggio come detto di quattro stagioni a 7-8 milioni di euro netti all’anno bonus compresi. Un’offerta sicuramente maggiore di quella che la Juventus ha presentato ad Antun, anzi, che non ha presentato, viste le parole di Arrivabene la sera stessa dell’incontro che ha sancito la clamorosa e inaspettata fumata nera.

Insomma Marotta – come spiegato prima anche per Cuadrado – punta decisamente a rinforzare l’Inter prendendo i calciatori della Juventus. Una situazione che potrebbe anche portare ad una reazione dei tifosi che forse per un solo elemento potrebbero chiudere un occhio, ma vederne due andare via, all’acerrima nemica, sarebbe anche troppo.