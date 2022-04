Calciomercato Juventus, toccata e fuga: Inter spiazzata dalla mossa bianconera

Calciomercato Juventus, il derby d’Italia continua anche sul mercato. Ecco i nomi in ballo tra i due club rivali di Serie A.

Calciomercato Juventus, un derby d’Italia interminabile fuori e dentro il campo. Le due squadre ai vertici di Serie A “lottano” anche per degli obiettivi di mercato comuni, soprattutto in difesa. Si è parlato infatti degli scorsi giorni di Bremer: il talentoso centrale del Torino che oltre ai bianconeri piace, molto, a Marotta.

Come scrivono da ‘Calciomercato.it’, una sfida totale su alcuni obiettivi comuni. Bremer è il primo nome ma c’è anche un forte interesse per Paredes, centrocampista in uscita dal Psg che potrebbe diventare, quindi, un occasione per entrambe le squadre.

Calciomercato Juventus, derby d’Italia anche sul mercato | Gli obiettivi “comuni” con l’Inter

Paredes è un giocatore che già in passato era finito nel mirino della Juventus come potenziale rinforzo anche visto il suo passato in Serie A. Adattabile e perfetto se contestualizzato in un ambiente consono come potrebbe essere la rosa di Allegri. E su Bremer rispondono i risultati, ogni prestazione è una garanzia. Ogni partita una sicurezza. Ma la Juventus osserva – da vicinissimo – anche il caso Rudiger, in uscita dal Chelsea.

Il tedesco è uno dei profili più richiesti e non è escluso possa inserirsi anche l’Inter data la disponibilità di arrivarci a parametro zero, nonostante i bianconeri siano, comunque, in vantaggio. Insomma, le due big d’Italia si sfideranno fino alla fine per degli obiettivi già assicurati. Con la speranza di arrivare al profilo ideale.